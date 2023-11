Super Mario Bros. Wonder is een fantastische game, zoals je in onze review hebt kunnen lezen. Toch heeft Nintendo nog een paar oneffenheden geconstateerd en daarom hebben ze een nieuwe update uitgebracht.

Het betreft hier update 1.0.1 die met slechts een handjevol patch notes komt, erg spannend is het dus allemaal niet. Desalniettemin is de update welkom, want na het downloaden en installeren zou de algehele gameplay ervaring beter moeten zijn.