Preview | Super Mario Bros. Wonder – Wie Nintendo zegt, zegt bijna instinctief ook ‘Mario’. Deze Italiaanse loodgieter met de al even iconische rode pet gaat inmiddels al sinds de jaren ’80 mee en zijn populariteit is (decennia later) nog steeds torenhoog, gedeeltelijk ook te danken aan de enorm succesvolle Mario-film van eerder dit jaar. Fans van de franchise hebben echter dit najaar nóg iets om naar uit te kijken, want later deze maand verschijnt ook Super Mario Bros. Wonder, de nieuwste 2D-platformer in de reeks. De release ligt nog wel een paar dagen van ons verwijderd, maar wij konden alvast aan de slag gaan met de eerste levels van de game en daar vertellen we je graag meer over.

Zeg het met een bloemetje

Super Mario Bros. Wonder gaat van start met Mario en zijn vrienden die worden uitgenodigd door prins Florian van het Bloemenrijk. Wat begint als een leuk feestje, wordt al snel verstoord door de koning van de Koopa’s: Bowser. Je zou denken dat hij na al die jaren van kidnappings en rustverstoringen eindelijk met pensioen zou gaan, maar neen: Bowser heeft een nieuw plan en hij gaat er met volle overtuiging voor! Hij steelt één van de magische wonderbloemen uit het koninkrijk en gebruikt de kracht ervan om samen te smelten met het kasteel van Florian. Jazeker, Bowser verandert doodleuk in een kasteel… dat nota bene ook nog eens kan vliegen! Als dat maar goed afloopt…

Het is nu aan Mario en zijn kompanen om Bowser en zijn leger te stoppen vooraleer het Bloemenrijk helemaal met de grond gelijk gemaakt wordt: een nieuw avontuur kan beginnen! Qua verhaal leerden we, naast de algemene opzet, eigenlijk niet veel bij in onze eerste speelsessie. Als we eerlijk moeten zijn, dan verwachten we hier eigenlijk niet zo heel veel van: Mario platformers staan nu eenmaal niet bekend om hun ‘diepgaande plots’ en dat zal hier hoogstwaarschijnlijk niet anders zijn. Daar is niets mis mee overigens, want de gameplay is en blijft hier natuurlijk de (super)ster van de show.

Een feest van herkenning

Wanneer we voor het eerst de wereld van Super Mario Bros. Wonder binnenstapten, werden we direct overspoeld door een enorme tsunami van nostalgische gevoelens. Alhoewel dit in vele opzichten een game uit 2023 is, is het ook tegelijk een hommage aan klassieke Mario 2D-sidescrollers en dat zie je aan verschillende aspecten. Te beginnen met de algemene opbouw van het spel: er zijn verschillende werelden, elk met een eigen thema, waar je in kan rondlopen en levels in moet selecteren. Soms is de volgorde van de levels lineair bepaald, maar op sommige plaatsen kan je (beperkt) rondwandelen en zelf levels selecteren. Net zoals in vorige games, zijn er ook geheime gangetjes om te ontdekken met nog meer levels en beloningen.

Voor deze preview konden wij ons uitleven in de eerste wereld van het spel: de Buizenweide. Het is, zoals de naam al wel impliceert, een wereld die als centrale thema ‘buizen’ heeft. Toegegeven, dat klinkt nu niet echt bijster interessant, maar we waren eigenlijk wel al onder de indruk van hoe het team er opnieuw in slaagde om ons na al die jaren nog steeds te verrassen. De kern van de gameplay is hetzelfde gebleven: Mario bestuurt heerlijk en het is een waar plezier om te rennen, springen, vliegen, duiken en vallen door de verschillende levels heen. Uiteraard heeft Mario ditmaal wel weer een paar nieuwe trucjes om hem te helpen die begeerde finishpaal te bereiken.

Wonderbaarlijk creatief

De nieuwe power-up die het meest prominent aanwezig was in al het promomateriaal, is de olifantenvorm. Deze zorgt ervoor dat je verandert in een… wel, olifant. Lang moesten we overigens niet wachten om deze lichtjes corpulente vorm van Mario uit te testen, want het eerste level geeft ons al direct de mogelijkheid. Als olifant gebruik je je slurf om blokken te breken, vijanden weg te slingeren of, als je water vindt, bloemetjes te doen groeien (en hiervoor munten te krijgen). Best leuk, al moeten we even afwachten om te zien in welke situaties deze power-up nog zoal gebruikt zal worden voordat we een écht oordeel kunnen vellen over het ‘nut’ van deze opgezwollen power-up.

Een tweede grote nieuwigheid waar we het over willen hebben, zijn de wonderbloemen. In bijna elk level zit er zo eentje verstopt en als je deze vindt, dan worden plots alle wetten van de realiteit losgelaten en verandert de hele wereld rondom je. Wat er precies gebeurt, is afhankelijk van het level: de ene keer veranderden de pijpen in rupsen waar je op kan klimmen, de andere keer begint het plots supersterren te regenen of plots loopt het scherm vol met een kudde agressieve stieren. Tot nu toe zijn deze wonderbloemen een waar creatief hoogtepunt geweest en we kijken er dan ook al naar uit om te zien wat er nog zoal zal gebeuren in latere levels!

De trukendoos van Mario heeft nog wat leuks te bieden: badges. Op elk gegeven moment kan je één badge aandoen, waardoor je tijdens een level een bepaalde vaardigheid krijgt. Is er een level waar je veel precieze sprongen moet maken? Kies dan voor de ‘parachutepet’, waardoor je even kan blijven zweven. Of misschien is de ‘dolfijnslag’ wel handig, wanneer je een extra zwemboost nodig hebt in een onderwaterlevel. Leuk is ook dat er levels te vinden zijn waar je deze badges kan uittesten: zo speelden we een level dat opgebouwd was rond de ‘muurklimsprong’, waarmee je een extra sprongetje kan maken tegen muren en blokjes. Op deze manier leer je de vaardigheden op een leuke manier kennen.

Voorlopige conclusie

Wij gingen aan de slag met enkele levels uit de eerste wereld van Super Mario Bros. Wonder en we moeten zeggen dat we momenteel heel positief zijn over de game. De algemene opbouw van het spel voelt klassiek en vertrouwd aan, maar de moderne looks én de nieuwe toevoegingen maken de game tegelijk ook modern. We zijn vooral enthousiast over de wonderbloemen: deze magische bloemetjes zorgen voor enorm veel creatieve variatie en de manier waarop ze de levels transformeren, heeft voorlopig een heel positieve indruk op ons achtergelaten. De ‘basis’ gameplay staat opnieuw als een huis: het voelt heerlijk om met Mario opnieuw talloze 2D-levels te doorkruisen en wij kunnen niet wachten tot Super Mario Bros. Wonder officieel uitkomt op 20 oktober.