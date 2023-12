Super Mario Bros. Wonder is één van de games die Nintendo dit jaar uitbracht en het is een regelrechte topper. We waren dan ook zeer positief over deze heerlijke platformer in onze review, zoals je vast wel gelezen hebt. Nintendo wil dat feestje nog een keertje met ons vieren en daarom hebben ze de game beschikbaar gesteld om weg te geven.

Je kunt door mee te doen aan deze prijsvraag dus kans maken op een exemplaar van Super Mario Bros. Wonder voor de Nintendo Switch. Dat is echter lang niet alles, want dit zit in een prachtig goodie pakket, dat je hierboven kunt bewonderen. Even voor de duidelijkheid, het pakket bestaat uit het volgende:

Exemplaar van Super Mario Bros. Wonder

T-shirt (maat M)

Stickers

Magneten

Pins

Wonderbloem figurine

Een ontzettend leuk pakket, niet? Wat moet je doen om kans te maken op de game met deze goodies?

Het is een wonderlijke bedoeling in de game met de wonderbloemen, waardoor alles plots kan veranderen. Wonderen blijven bijzonder, omschrijf daarom een wonder waardoor dit pakket op magische wijze in jouw handen terecht komt.

Je kunt dit in een mailtje opstellen, maar ook mag je ons een strip sturen, een video maken, een beeld boetseren… je krijgt alle vrijheid om jouw wonder uit te laten komen. Als je inzending gereed is, dan dien je de onderstaande stappen te volgen.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Super Mario' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 6 januari 2024. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Nintendo.