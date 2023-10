Het afgelopen jaar zijn er al meerdere geruchten opgedoken over een mogelijke opvolger van de Nintendo Switch. Nintendo houdt de lippen nog steeds stijf op elkaar wat betreft een eventuele ‘Switch 2’, deels omdat de huidige Switch nog steeds succesvol is met diverse grote releases, zoals Super Mario Bros. Wonder en Super Mario RPG.

Hoewel Nintendo niets wil onthullen over de opvolger van de Switch, heeft Doug Bowser, de president van Nintendo of America, wel wat informatie gedeeld over zaken die betrekking hebben op toekomstige Nintendo-consoles. In een interview met Inverse sprak hij over het belang van het Nintendo Account-systeem.

Volgens Bowser hoopt Nintendo de overgang van de ene consolegeneratie naar de volgende soepeler te laten verlopen dan in het verleden. Dit zou mogelijk zijn dankzij het gebruik van het Nintendo Account-systeem als een bindende factor tussen de platformen.

“I can’t comment — or I won’t comment, I should say — on the rumors that are out there, but one thing we’ve done with the Switch to help with that communication and transition is the formation of the Nintendo Account. In the past, every device we transitioned to had a whole new account system. Creating the Nintendo Account will allow us to communicate with our players if and when we make a transition to a new platform, to help ease that process or transition.”