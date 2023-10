Disney Dreamlight Valley heeft de laatste tijd in early access vertoefd, maar binnenkort zal deze charmante game dan eindelijk officieel uitkomen. Een officieel bericht van de ontwikkelaar vertelt meer over wat we zoal kunnen verwachten van de game.

Zo leren we bij dat Disney Dreamlight Valley op 5 december in zijn volledige versie zal uitkomen. Tegelijk zal ook de (betaalde) uitbreiding ‘A Rift in Time’ beschikbaar zijn, waarover meer info volgt op 1 november.

Tegelijk is er ook wat minder leuk nieuws te melden, want de ontwikkelaar heeft beslist dat Disney Dreamlight Valley niet langer een free-to-play titel kan/zal worden. In plaats daarvan zal je €29.99 moeten neerleggen als je in deze magische wereld wilt vertoeven. Daarnaast zal je ook (optioneel) Moonstones kunnen kopen in het spel zelf.

“This choice ensures that Disney Dreamlight Valley will be able to continue delivering on a premium game experience for all players. It’s important to us that we maintain our promise to keep delivering free content updates that add new characters, realms, clothing, furniture, and more surprises to your Valley. Purchases requiring moonstones will remain optional, fair, and match the level of quality players have come to expect. Players will still be able to collect free Moonstones via Dream Snaps and Chests, or optionally choose to purchase them.”