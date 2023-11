Wie met smart zit te wachten op Persona 5 Tactica, zit ongetwijfeld iedere week klaar voor nieuws vanuit uitgever SEGA. De uitgever brengt namelijk vrijwel elke week – met enkele uitzonderingen – een nieuwe trailer uit en daar is deze week geen uitzondering op. Eerder zagen we al hoofdpersoon ‘Joker’ in zijn eigen trailer en ditmaal staat Goro Akechi centraal.

Dit personage zal vanaf de eerste dag direct te downloaden zijn. Hij is een derdejaars student en tegelijkertijd een detective. Ondanks dat hij maar een amateur is, krijgt hij wel naamsbekendheid binnen het professionele detectivecircuit. Gewapend met zijn ijzersterke geheugen is hij een personage waar je zeker voor moet oppassen als je één van zijn vijanden bent.