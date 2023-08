Sinds de onthulling van Persona 5 Tactica komt er om de zoveel tijd een nieuwe trailer uit die een personage in de schijnwerpers zet. Zo werd begin augustus oude bekende Yusuke nog in beeld gebracht en ook dit keer zien we een bekend gezicht terugkeren in Tactica. Het gaat hier om Futuba Sakura die eerder al in Persona 5 verscheen.

Sakura is een geniale hacker en zij neemt de rol van navigator op zich. Hiermee ondersteunt ze haar teamgenoten en blijft ze uit het vizier van haar vijanden. Hoewel ze wat ongemakkelijk kan zijn met sociale interacties, staat ze wel altijd klaar voor de Phantom Thieves en haar vrienden. Hieronder kan je haar trailer bekijken.