De release van Persona 5 Tactica nadert langzaam. Er is nog maar één maand te gaan totdat het spel wordt uitgebracht. Ontwikkelaar ATLUS wil natuurlijk dat je dit niet vergeet en daarom heeft het bedrijf een nieuwe trailer uitgebracht van het spel.

De trailer is momenteel alleen beschikbaar in het Japans, maar mogelijk wordt de Engelse versie binnenkort ook geüpload. Persona 5 Tactica is wereldwijd beschikbaar vanaf 17 november op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Je kunt de trailer hieronder bekijken.