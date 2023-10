Wie de afgelopen tijd het nieuws rondom Persona 5 Tactica in de gaten heeft gehouden, is het ongetwijfeld opgevallen dat vrijwel elk personage zijn of haar eigen trailer krijgt. Zo hebben we al Futuba Sakura, Yusuke en velen anderen gezien. De ster van de show bleef echter uit met zijn eigen trailer, maar dat is inmiddels opgelost met deze nieuwe trailer.

In deze trailer krijgen we de welbekende Joker te zien en hij is de leider van de Phantom Thieves of Hearts. Uiteraard staat hij niet alleen als zijn codenaam Joker bekend, maar ook dankzij zijn Persona genaamd Arsene. Als speler sta jij in de schoenen van Joker en is hij de hoofdpersoon van het verhaal. Hieronder kan je zien hoe Joker eruitziet in actie en in het dagelijkse leven.