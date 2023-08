We hebben sinds Atlus’ aankondiging van Persona 5 Tactica al de nodige character trailers voorbij zien komen. Met de vorige trailer werd Toshiro aan ons ge├»ntroduceerd, een volledig nieuw personage, dus is het deze keer weer tijd voor een oude bekende in de vorm van Yusuke Kitagawa. Deze kunststudent heeft het vechten in ieder geval nog niet verleerd.

Yusuke zal samen met zijn Persona het slagveld onveilig gaan maken voor de tegenstander. Zo kan zijn Persona voor afleiding zorgen en dan kan Yusuke met alle gemak zijn vijanden neerschieten. Hoe dat eruit gaat zien, check je in de onderstaande trailer. Persona 5 Tactica verschijnt op 17 november aanstaande voor alle relevante platformen.