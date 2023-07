In de afgelopen periode is Persona 5 Tactica langzaam maar zeker uit de schaduwen gestapt en zien we steeds meer van de game voorbijkomen. Vooral de personages uit de game worden aan ons geïntroduceerd, zoals recent Ann Takamaki en daarvoor nog Ryuji. Ook dit keer is het weer raak, want Toshiro Kasukabe wordt nu uit de doeken gedaan.

Het gerucht gaat dat dit jonge lid van de nationale Diet partij een grote kans maakt om de volgende minister president te worden. Nadat hij de weg kwijt was en in de Metaverse gevangen heeft gezeten voor redenen die hij zich niet kan herinneren, besluit hij op pad te gaan met de Phantom Thieves nadat hij door hen gered is.

De kracht van Kasukabe is zijn strategische inzicht, politieke kunde en zijn objectieve kijk op de stand van zaken. Wanneer puntje echter bij paaltje komt, is hij vaak te bang om te vechten en kiest hij toch voor de veilige aanpak. Hieronder kan je Toshiro Kasukabe zien schitteren in de nieuwe trailer.