Als we aan de personages van Persona 5 denken is Ryuji niet bepaald de eerste die we ’tactisch’ zouden noemen. Desalniettemin heeft hij ook een plaatsje op het roster van Persona 5 Tactica. In de onderstaande trailer wordt er nog even duidelijk gemaakt waarom Ryuji een fijne toevoeging aan jouw team kan zijn.

Gewapend met een shotgun waarmee hij zijn vijanden voor hun hoofd slaat of schiet zal Ryuji het slagveld onveilig gaan maken. Daarnaast beschikt hij natuurlijk ook over zijn Persona die, zo ver wij kunnen oordelen, de nodige schade aan kan richten. Persona 5 Tactica verschijnt op 17 november aanstaande voor alle relevante platformen.