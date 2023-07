Persona 5 Tactica laat langzaam maar zeker meer en meer in zijn kaarten kijken. Eerder konden we het personage Ryuji al ontmoeten; vandaag is het de beurt aan Ann Takamaki, die in een flitsende trailer aan ons voorgesteld wordt.

Ann heeft het in haar leven niet echt gemakkelijk gehad. Omwille van haar uiterlijk vond ze aanvankelijk nergens aansluiting en toen haar enige echte vertrouweling in de problemen zat, offerde ze zich zonder aarzelen op. Een personage met behoorlijk wat hart en lef dus, iets dat ze als persona-gebruiker volop zal kunnen gebruiken.

De game verschijnt op 17 november voor de pc, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 én Nintendo Switch.