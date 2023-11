Het weer in de Benelux neemt langzaam maar zeker steeds slechtere vormen aan met veel regen, wind en kou. Niet heel vreemd, want we zitten inmiddels al in november en gaan richting de winter. De kachels gaan aan, de truien worden uit de kast gepakt en een goede, warme deken is erg lekker om onder op de bank te gamen of bijvoorbeeld een film te kijken.

Een goede deken met een mooi design is uiteraard nog leuker en daar kan je binnenkort je slag mee slaan. Voor de God of War liefhebbers heeft het kledingbedrijf Insert Coin namelijk winterse dekens als pre-order klaarstaan met designs die gebaseerd zijn op zowel God of War als God of War: Ragnarök.

De dekens gaan voor een prijs rond de 34 euro over de toonbank en worden in december verzonden, wellicht leuk voor Kerstmis. Je hebt de keuze uit drie opties waarop Odin, Thor en Sif of Sigrun te zien zijn.