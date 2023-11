Naast alle gebruikelijke activiteiten in GTA Online zijn er natuurlijk ook weer de nodige bezigheden die extra in de spotlights staan deze week. Zo is de Sprunk & eCola Challenge weer terug, waarbij je een keuze moet maken uit één van de merken. Gaat het lukken om voor het einde van de maand 100 miljoen blikjes te drinken? Indien zo, dan levert dat een leuke extra op.

Verder is er nu een Simeon’s Employee of the Month Challenge met als gemeenschappelijk doel om GTA$15.000.000.000 binnen te harken via de Simeon Export Requests. Lukt dit voor 15 november, dan levert dat spelers ook een leuke extra op. Verder scoor je maar liefst vijf keer zoveel GTA$ bij het deelnemen aan Taxi Work.

Alle andere details hieronder op een rijtje:

Driedubbele GTA$ en RP voor Kill Quota, VIP Work en Challenges

Dubbele GTA$ en RP voor Import/Export Sell Missions

Nieuwe Sprunk & eCola Challenge: drink samen met de community voor 29 november 100 miljoen blikjes leeg om later dit jaar de nieuwe Sprunk x eCola Bodysuit en een Sprunk x eCola-livery plus unieke nummerborden te ontgrendelen

Simeon’s Employee of the Month Challenge: Als de community samen voor GTA$15.000.000.000 aan Simeon Export Requests binnenhaalt voor 15 november, wordt er later dit jaar een speciale livery ontgrendeld

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

Premium Test Ride: De Principe Deveste Eight

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen de Terminal en de Chiliad Mountain State Wilderness

Deze week in de showroom van Simeons Premium Deluxe Motorsport: De Vysser Neo, de Pegassi Infernus, de Grotti Cheetah, de Bravado Banshee en de Ocelot Locust

Uitgestald in de showroom van Luxury Autos: De Übermacht Revolter en Emperor ETR1

LS Car Meet Test Rides: De Obey 9F Cabrio, de Progen GP1 en de Pfister 811

Te winnen in de LS Car Meet: Beland twee dagen op rij in de top 6 van LS Car Meet Series om de Dewbauchee Rapid GT Classic te verdienen

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Ocelot Penetrator

Wekelijks zijn er ook mooie aanbiedingen en ditmaal krijg je 50% korting op de aanschaf van Vehicle Warehouses en Executive Offices. Ook is de ombouw van voertuigen bij Hao’s Special Works nu een stuk interessanter met 50% korting.

Verder zijn er nog diverse voertuigen in de aanbieding, die we op een rijtje hebben gezet.

Pegassi Infernus (supercar) – 50% korting

Grotti Cheetah (supercar) – 50% korting

Obey 9F Cabrio (sportwagen) – 40% korting

Progen GP1 (supercar) – 40% korting

Vysser Neo (sportwagen) – 40% korting

Pfister 811 (supercar) – 40% korting

Ocelot Locust (sportwagen) – 40% korting

Grotti Itali GTO Stinger TT (sportwagen) – 40% korting

Mammoth F-160 Raiju (vliegtuig) – 25% korting

Dan de Gun Van. Het aanbod bestaat momenteel uit de volgende producten en op sommige is een korting van kracht.

Crowbar

Railgun

Widowmaker

Up-N-Atomizer

Unholy Hellbringer

Fireworks Launcher (40% korting voor GTA+-leden)

Tactical SMG

Military Rifle (20% korting)

Compact EMP Launcher

Grenades

Molotovs

Pipe Bombs

Armor

Ter afsluiting de GTA+ extra’s: Gratis Ocelot Pariah (sportwagen), Bleedin’ Tasty Hoodie en Bleedin’ Tasty Shorts, Cluckin’ Bell Hoodie en Cluckin’ Bell Cuffed Sweats, 40% korting op Arcade Upgrades en Modifications en 50% korting op Super Yacht en Casino Penthouse Modifications.