Nintendo organiseerde gisterenavond een nieuwe Indie World uitzending. Een korte showcase van pakweg 20 minuten, waarin een reeks van indie games gepresenteerd werden die in de maak zijn voor de Nintendo Switch.

Na afloop stuurde Nintendo ons een overzicht met alle titels en wat trailers, die we hieronder op een rijtje hebben gezet. Liefhebbers van wat kleinere, originele titels hebben dus geen enkele reden tot klagen.

Shantae Advance: Risky Revolution

Shantae, de populaire halfgeest, is terug in dit authentieke retrovervolg op het origineel uit 2002, dat na 20 jaar af is en wordt uitgebracht. Deze actie-platformgame bevat de kenmerkende haaraanval en buikdansactie waar Shantae-fans van houden, net als meerdere hoofdstukken, diverse steden en labyrinten, zes transformaties, pittige bazen en een versusstand voor maximaal vier spelers. Dankzij een nieuwe speelmechaniek kan Shantae nieuwe paden creëren door zich te verplaatsen tussen de verschillende lagen van de voorgrond en achtergrond. Shantae Advance: Risky Revolution wordt in 2024 uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Core Keeper

Verken een grote grot vol wezens, relikwieën en grondstoffen in dit mining-sandbox-avontuur, waar tot wel acht spelers online kunnen samenwerken in de coöpstand.** Als avonturier die is aangetrokken door een mysterieus artefact, is het aan jou om de geheimen van deze lang vergeten wereld aan het licht te brengen. Of je nu graag je tijd neemt om grondstoffen te verzamelen, gewassen te telen en basissen te bouwen, of je vol op de actie stort door je vaardigheden te verbeteren, tegen bazen te vechten en het continu veranderende landschap te verkennen, Core Keeper nodigt je uit om de game op je eigen manier te spelen wanneer deze in de zomer van 2024 wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

On Your Tail

Spelers kruipen in de huid van de jonge, onverschrokken detective Diana en verkennen het charmante havenstadje Borgo Marina in deze verhalende levenssim. Maar achter het idyllische decor van dit stadje gaan een hoop mysteries schuil. Doorzoek de straten en winkeltjes om handige informatie te vergaren en aanwijzingskaarten te verzamelen om de dief te ontmaskeren die het ooit zo vredige stadje verstoort. Wanneer je je even niet wilt bezighouden met het oplossen van mysteries, kun je genieten van een vakantie door naar het strand te gaan, vrienden te ontmoeten, spelletjes te spelen in de arcadehal, een hengeltje uit te gooien en meer. On Your Tail wordt in 2024 als tijdelijke console-exclusive uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Howl

Een sprookjeswereld wordt geteisterd door de Howl, een sinistere plaag die via geluid wordt verspreid. Alleen een dove profeet kan op zoek gaan naar een remedie, zodat de rust in de wereld kan terugkeren. Je moet je wapens en je vernuft gebruiken om je een weg te banen door dit turn-based tactische volksverhaal dat is geïllustreerd in een prachtige artstijl met ‘levende inkt’. In gevechten word je uitgedaagd om te voorspellen wat je vijanden gaan doen. Denk tot wel zes stappen vooruit en gebruik de omgeving in je voordeel. Versla monsters om grondstoffen te verzamelen en je arsenaal aan vaardigheden te upgraden, en stippel je route op de wereldkaart uit om geheime paden te ontdekken en nieuwe skills te vergaren. Howl arriveert later vandaag op de Nintendo Switch. Er zal dan ook een gratis demo beschikbaar zijn in de Nintendo eShop.

The Star Named EOS

Duik in een prachtige, handgetekende panoramawereld en waan je in een first-person puzzelavontuur waarin je door middel van fotografie de momenten vastlegt die onze levens vormgeven. Speel als Dei, een jonge fotograaf die probeert te achterhalen wat er met zijn moeder is gebeurd. Verzamel voorwerpen die herinneringen oproepen en help Dei te ontdekken waarom zijn moeder vermist is. The Star Named EOS komt in de lente van 2024 naar de Nintendo Switch.

Backpack Hero

Backpack Hero is een deck-building roguelike met een twist. Het gaat er niet alleen om wélke spullen je meedraagt, maar vooral ook om hoé je ze in je rugzak meeneemt – Geef ze de juiste plek om hun ware kracht te ontketenen. Verken de oude Dungeon, vecht in turn-based gevechten tegen vijanden en ontmoet diverse bijzondere bondgenoten. Speel als een van de vijf Backpack Heroes, elke met unieke krachten, mechanieken en voorwerpen. Met de spullen die je in de Dungeon verzamelt kun je het stadje Haversack Hill helpen. Als je dit plaatsje opnieuw opbouwt, uitbreidt en versiert, zullen de locals je ontzettend dankbaar zijn en word jij gezien als een echte held. Backpack Hero wordt later vandaag uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Blade Chimera

In een toekomstig en dystopisch Osaka krijgt een groep genaamd de Missa Association de taak om de stad te beschermen tegen demonen. Een van de leden trekt eropuit om deze dodelijke missie te voltooien, maar de boel neemt al gauw een onverwachte wending in deze 2D-actiegame met pixelart. Gebruik het krachtige Lumina-zwaard, een demon die in een dodelijk wapen is veranderd. Dit zwaard doorklieft niet alleen vijanden, maar kan ook de tijd manipuleren, waardoor trappen, bruggen en platformen kunnen worden gerepareerd zodat jij nieuwe plekken kunt bereiken. Kun jij de krachten van het Lumina-zwaard hanteren? Blade Chimera komt in de lente van 2024 als tijdelijke console-exclusive naar de Nintendo Switch.

A Highland Song

Ren, spring, klim en klauter met Moira in deze verhalende 2.5D-platformgame met ritmische elementen. Reis over de pieken en door de valleien van de Schotse Hooglanden, bewandel honderden verschillende routes en ontdek onderweg allerlei sluippaden en verrassingen. Je wilt zo snel mogelijk bij de zee komen, maar regen, storm en sneeuw kunnen flink roet in het eten gooien. Sommige valleien bevatten spectaculaire ‘muziekruns’, waarin spelers op snelle Schotse muziek moeten springen om grote stappen te maken. A Highland Song wordt op 5 december uitgebracht voor de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vanaf vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

Moonstone Island

Deze dungeon-crawling, deck-building levenssim waarin je monsters verzamelt, bevat 100 procedureel gegenereerde eilanden in de lucht. Het is jouw doel om een wereldberoemde alchemist te worden. Er zijn meer dan 60 schattige Spirits om te verzamelen in meeslepende kaartgevechten. Spelers kunnen voorwerpen vervaardigen, hun boerderij beheren, drankjes brouwen, hun huis versieren, vrienden worden met de lokale bevolking en zelfs verliefd worden. Moonstone Island komt in de lente van 2024 als tijdelijke console-exclusive naar de Nintendo Switch.

Death Trick: Double Blind

In deze non-lineaire, visuele detective-novel die zich afspeelt in en rond Morgan’s Traveling Circus, is de grote ster Hattie vermist. Een illusionist en een detective die aan geheugenverlies lijdt, onderzoeken de verdwijning van Hattie op hun eigen manier. Met slechts een beperkt aantal acties tot hun beschikking moeten spelers zorgvuldig bepalen welke aanwijzingen ze nader willen onderzoeken en gaan ze aan de hand van bewijsmateriaal op zoek naar tegenstrijdigheden. Door aanwijzingen uit te pluizen en elk eigenaardig personage te leren kennen moeten ze de zaak oplossen door iedereen te confronteren die mogelijk iets achterhoudt. Death Trick: Double Blind maakt in 2024 zijn consoledebuut op de Nintendo Switch. Later vandaag komt er een gratis demo beschikbaar in de Nintendo eShop.