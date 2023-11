Las Vegas zal dit weekend het toneel zijn voor de Formule 1. Dit is voor het eerst dat hier (in de moderne F1) wordt gereden in de hoogste klasse van de autosport en dat is voor Electronic Arts een reden om het te vieren. Dit doen zij door F1 23 een paar dagen gratis aan te bieden.

Je kunt vanaf nu tot 20 november om 21.00 uur genieten van F1 23 zonder je portemonnee te hoeven trekken. Tijdens deze dagen zal er ook extra content beschikbaar worden gesteld met Las Vegas als thema. Het schema is als volgt:

Lewis Hamilton Scenario – 14th to 20th November

Leclerc Pro Challenge – 14th to 20th November

#LasVegasGP Helmet & Gloves – Free Content – 16th November

#LasVegasGP Suit – Free Content – 17th November

#LasVegasGP Car Livery – Free Content – 18th November

Om je te laten zien hoe het parcours van Las Vegas eruitziet in de game, is er een nieuwe video beschikbaar gesteld. Hierin rijdt Charles Leclerc een rondje op het virtuele circuit.