Sony kondigde eerder dit jaar de PlayStation Portal aan, een DualSense controller met tussen de twee hendels een scherm. Hiermee is het mogelijk om via Remote Play PlayStation 5 games te streamen naar het apparaat, waardoor de tv bijvoorbeeld ondertussen voor iets anders gebruikt kan worden.

Het systeem is nu verkrijgbaar en of het nuttig is, dat lees je binnenkort in onze review. Naar aanleiding van de release sprak Hideaki Nishino, vice president van platform experience bij Sony PlayStation, over het systeem met de Japanse site AV Watch.

Uit dat interview blijkt dat Sony het apparaat heeft ontworpen om aan mensen tegemoet te komen die niet voor een tv willen of kunnen zitten terwijl ze wel willen gamen. Het is een alternatieve manier om PlayStation 5 games te kunnen ervaren. Dit was het primaire uitgangspunt.

Het gaat Sony ook niet om veel verkopen, want winst maken is geen doelstelling geweest. Als Sony ziet dat gameplay tijd toeneemt met behulp van de PlayStation Portal, dan zijn ze in hun doel geslaagd, zo geeft Nishino aan.