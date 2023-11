Als we een nieuw gerucht mogen geloven, wordt er momenteel achter de schermen bij Gearbox hard gewerkt aan twee specifieke sequels waar fans van de Borderlands franchise heel gelukkig van zullen worden: het gaat hier om Borderlands 4 en Tiny Tina’s Wonderland 2. Althans, als we het LinkedIn-profiel van Randel Reiss, een zogenaamde ex-medewerker van Gearbox, mogen geloven (opgemerkt op Reddit).

Hij meldde dat hij, toen hij nog voor Gearbox werkte, heeft gewerkt aan de genoemde projecten, maar geen van beide games is momenteel al officieel aangekondigd. Gezien het enorme succes van de franchise, lijken nieuwe delen voor zowel Borderlands als Tiny Tina’s Wonderland eigenlijk een zekerheid, al zullen we voorlopig wel nog even onze zoutkorreltjes nodig hebben.