Terwijl het nieuws dat we binnenkort een officiële Wonder Woman videogame zouden mogen verwelkomen wereldwijd op gejuich onthaald werd, zorgde het recente gerucht dat het mogelijk om een live service titel zou gaan eerder voor alarmfase rood. In die mate dat een vertegenwoordiger van Warner Bros. snel een statement de wereld in gestuurd heeft om het gerucht te ontkrachten.

Volgens het statement wordt Wonder Woman een singleplayer avontuur pur sang, dat een origineel verhaal vertelt dat plaatsvindt in een dynamische open wereld. Heel vaag allemaal, maar wél veelbelovend. Het gevreesde live service model zou nadrukkelijk niét nagestreefd worden… al wordt de mogelijkheid van microtransacties helaas niet uitgesloten. De toekomst zal het uitwijzen.

“Wonder Woman is a single-player action-adventure game set in a dynamic open world. This third-person experience will allow players to become Diana of Themyscira and introduce an original story set in the DC Universe while also featuring the Nemesis System. Wonder Woman is not being designed as a live service.”