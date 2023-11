Wonder Woman werd bijna een jaar geleden aangekondigd, maar we weten nog steeds weinig van de game af. Een vacature bij Monolith Productions laat nu mogelijk wat nieuwe informatie doorschemeren.

De ontwikkelaar is op zoek naar een lead software engineer voor Wonder Woman. Daarin worden een aantal punten aangestipt waar de sollicitant aan moet voldoen om voor de baan in aanmerking te komen, waarbij ook wat pre’s worden vermeldt. Onder het laatstgenoemde kopje staat het volgende:

“Experience helping maintain a live software product or game.”

Hiermee wordt natuurlijk niet letterlijk gezegd dat Wonder Woman een live service titel zal worden, maar Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav heeft recent echter laten weten dat zij van hun grootste franchises live service titels willen gaan maken. De tekst in de vacature in combinatie met de uitspraken van Zaslav doen vermoeden dat dit op z’n minst overwogen wordt.

Wonder Woman werd tijdens The Game Awards 2022 aangekondigd, dus wellicht krijgen we tijdens de editie van dit jaar meer informatie over de game te horen. Hopelijk wordt er dan ook duidelijkheid gegeven of het een live service game zal worden of niet.