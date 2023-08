Twee jaar geleden onthulde Warner Bros. Games de Wonder Woman-game, die op dit moment in ontwikkeling is bij Monolith Games, ook wel de ontwikkelaar achter F.E.A.R. en de Middle-Earth-games. De studio bevestigde al dat het Nemesis-systeem opnieuw zijn intrede zal doen.

Sindsdien is het echter angstig stil omtrent de game, maar er gloort weer een sprankje hoop aan de horizon. Het Twitter/X-account Wonder Woman Game Updates merkte namelijk een stuk concept art op. Het stuk werd gevonden op het LinkedIn profiel van motion capture supervisor James Philip Gentile.

De afbeelding in kwestie is niet meer op het profiel te vinden, mogelijk dat de medewerker hiermee dus iets teveel informatie heeft onthuld. Het is nog niet bekend wanneer en voor exact welke platforms het verhaal van Princess Diana gaat verschijnen.