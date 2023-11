Sony bemoeit zich steeds meer op de pc-markt en dat uit zich onder meer in ports van geliefde games en de officiële ondersteuning van accessoires zoals controllers. De hoge heren bij Valve lijken dat ook goed begrepen te hebben en dat betekent dat een kleine update in de populaire Steam Store van toepassing is.

Het bedrijf heeft namelijk de Controller-Friendly Hub geïntroduceerd, waar je games kunt filteren op welke controllers zij ondersteunen, dus ook de DualShock en DualSense. De Xbox-controller is natuurlijk ook van de partij en tevens al jaren een populaire optie voor pc-gamers. De controllers uit huize PlayStation stomen echter op en zo zag Valve in de afgelopen vier jaar een stijging van maar liefst 400%.

In het afgelopen jaar zijn er zo’n 3 miljard game sessies geregistreerd die met een controller gespeeld zijn, daarvan is 60% op een Xbox controller gespeeld en 27% ging naar het blauwe kamp. De rest is onderverdeeld onder de Steam Deck, de Switch Pro controller en controllers van andere merken.

“Whenever we’re thinking about what areas of Steam to work on, we like to turn to data, especially to note how things change over time and which indicators suggest particular player interests. When we dig into controller usage data, we see a few interesting changes over the past few years.