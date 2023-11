In 2020 werd de remake van Prince of Persia: The Sands of Time aangekondigd en de game zou kort daarop verschijnen. We zijn nu jaren verder en de titel is in geen velden of wegen te bekennen. Ubisoft stelde na de nogal matige ontvangst de game meermaals uit, maar het begint inmiddels toch wel te duren.

Toch is het project nog altijd in ontwikkeling, want Ubisoft heeft aangegeven dat de titel qua ontwikkeling een belangrijke interne mijlpaal bereikt heeft. Dat is gelijk ook het enige wat ze kwijt konden, maar ze voegen daaraan toe dat ze ernaar uitkijken om meer met ons te delen.

Wellicht dat we tijdens The Game Awards een nieuwe trailer te zien krijgen en misschien wel een releasedatum.