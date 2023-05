In september van 2020 kondigde Ubisoft (na wat geruchten) dan eindelijk de Prince of Persia: The Sands of Time Remake aan, maar tot op heden hebben we de eigenlijke game nog altijd niet in handen gehad. Deze langverwachte remake werd talloze keren uitgesteld en bekritiseerd door fans, waardoor het spel nu een beetje in limbo verkeert. We hebben echter goed en slecht nieuws.

Het goede nieuws is dat het nieuwe ontwikkelingsteam van Ubisoft Montréal echt de tijd wil nemen om er een pareltje van te maken en men zal hierbij de game een enorme make-over geven. Het slechte nieuws is dat het hoogstwaarschijnlijk nog heel lang zal duren vooraleer de game het levenslicht zal zien. Volgens producer Jean-Francois Naud zit het spel momenteel nog in de conceptiefase:

“In terms of the development stage, we’re in conception right now. Since we took over the project, we’ve been looking at feedback from the community and finding our own way of delivering the game. Now, we’re building up the team, defining the priorities, putting prototypes together, testing elements, and looking at how we can include community feedback in the development as well. It’s still in an early stage, and players should not expect to hear more about the game this year, but rest assured that we’re all putting our strengths and heart into this project.”

Prince of Persia: The Sands of Time Remake zal logischerwijs ook niet te zien zijn tijdens Ubisoft Forward komende maand. Fans van de prins zullen dus nog wat langer moeten wachten vooraleer ze het avontuur in kunnen duiken.