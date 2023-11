Mimimi Games zal binnenkort zijn deuren gaan sluiten, maar voordat het zover is zal de Duitse ontwikkelaar nog wel zijn allerlaatste project aan de man brengen. Er komen volgende maand namelijk twee uitbreidingen uit voor Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Op 6 december zullen de twee uitbreidingen voor de allerlaatste titel van Mimimi Games verschijnen. Elke uitbreiding brengt een nieuw personage met zich mee, alsmede een nieuw eiland en campagne, die bestaat uit zes missies. De nieuwe personages kan je ook gebruiken in de standaard campagne.

Op de dag van release zal er pas meer informatie worden gegeven over de inhoud van deze twee nieuwe uitbreidingen voor de game. Meer over Shadow Gambit: The Cursed Crew lees je in onze review .