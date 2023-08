Review | Shadow Gambit: The Cursed Crew – Mimimi Games beweert met Shadow Gambit: The Cursed Crew een geheel nieuw genre in het leven te hebben geroepen, namelijk: stealth strategy. Dit moet de overtreffende trap van ‘real-time tactics’ zijn, een genre waarin de Duitse ontwikkelaar veel succes heeft gehad met hun twee vorige games. Het claimen dat er een volledig nieuw genre is gecreëerd is zeer gedurfd, want het brengt extra druk met zich mee. Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij deze titel grondig hebben onderzocht om te zien of de ontwikkelaar geen onzin uitkraamt. Mimimi Games heeft er tevens voor gekozen om deze titel zelf uit te geven, iets wat ze nog nooit eerder hebben gedaan. Dit brengt op zijn beurt weer extra werk met zich mee. De ontwikkelaar heeft het zichzelf dus niet gemakkelijk gemaakt met Shadow Gambit: The Cursed Crew, maar pakt het allemaal goed uit?

Op zoek naar piraten

In Shadow Gambit: The Cursed Crew besluit de piraat Afia Manicato zich te verzetten tegen ‘The Inquisition of the Burning Maiden’, die langzaam maar zeker de macht over de wereld begint over te nemen. Om hiertegen te strijden is ze op zoek naar een schip met bemanning, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Uiteindelijk komt ze in het bezit van een schip genaamd The Red Marley. Dit vaartuig bezit een levende ziel en een overleden bemanning. Manicato kan hen weer tot leven wekken door middel van zwarte parels. De piraat trekt er dan ook op uit om deze parels te vinden, zodat ze kan beschikken over een volledige bemanning om uiteindelijk The Inquisition of the Burning Maiden uit te schakelen.

Blijf onopgemerkt

Zoals je al hebt kunnen lezen, wordt de gameplay van Shadow Gambit: The Cursed Crew door Mimimi Games bestempeld als een nieuw genre. Je moet hierbij strategische beslissingen maken en deze in realtime uitvoeren. Per level krijg je de controle over een team van maximaal drie personages en het is de taak om een specifieke missie te voltooien. Dit kan bijvoorbeeld het bevrijden van een gevangene zijn die belangrijke informatie heeft, het vinden van zwarte parels, of het uitschakelen van een gevaarlijk persoon. Alleen staat er een waar leger aan vijanden in de weg. Het speelveld wordt schuin van boven weergegeven en je kunt de camera volledig bedienen, inclusief uitzoomen voor een beter overzicht van de omgeving. Dit is van groot belang, want het is cruciaal om onopgemerkt te blijven. Als je toch wordt opgemerkt, snellen hulptroepen toe en zij zullen meteen achter je aangaan. Dit is iets wat je wilt vermijden, aangezien je team snel overweldigd zal worden door een te grote groep soldaten.

Het is dus absoluut essentieel om ongezien je missie te voltooien. Dit kan onder andere door je in bosjes te verstoppen of door het gezichtsveld van een vijand te tonen, zodat je bijvoorbeeld snel langs hem kunt lopen als hij niet jouw kant opkijkt. Je kan natuurlijk ook je tegenstanders uitschakelen. Hierbij geldt eveneens dat je dit ongezien moet doen en je ervoor moet zorgen dat de lichamen niet worden ontdekt. Daarnaast kun je in de omgeving zoeken naar objecten die je kunnen helpen, zoals grote rotsblokken die je kunt omduwen. Als je al je teamleden tegelijk een actie wilt laten uitvoeren, kun je de tijd stilzetten zodat je elk personage afzonderlijk kunt besturen zonder dat je vijanden zich verplaatsen. Zodra je alle acties hebt bepaald, kun je de tijd weer verder laten lopen zodat je teamleden tegelijkertijd de eerder aangegeven acties uitvoeren. De vele diverse mogelijkheden om je doel te bereiken zijn erg interessant en het geeft een gevoel van voldoening wanneer je een uitdagende situatie succesvol weet te overwinnen dankzij een goed uitgedacht plan. Is er echter sprake van een geheel nieuw genre? Niet echt. De game lijkt te veel op eerdere titels van Mimimi Games. Maakt dit het spel minder leuk? Absoluut niet.

Kies bewust

Je hebt in totaal acht verschillende piraten tot je beschikking en ieder van hen heeft zijn of haar eigen speciale vaardigheden. Zo heeft bijvoorbeeld Gaëlle le Bris een kanon op haar rug waarmee ze een teamgenoot of vijand kan afschieten, en Pinkus von Presswald kan het lichaam van een soldaat overnemen, zodat hij onopvallend tussen de vijanden kan lopen. De speciale vaardigheden zijn leuk, maar verschillen niet heel erg veel van de vaardigheden uit eerdere titels van de Duitse ontwikkelaar. Bovendien hadden er wellicht iets meer vijanden kunnen zijn met magische krachten. Hoewel ze wel aanwezig zijn, zijn ze op één hand te tellen. We kunnen dan ook niet ontkennen dat Mimimi Games misschien iets meer had kunnen doen met de fantasy setting. Dit beïnvloedt het speelplezier niet, maar degenen die al bekend zijn met eerdere games van de ontwikkelaar zal dit toch opvallen.

Aangezien je maar drie personages kunt kiezen voor een missie, moet je goed nadenken over welke je wilt gebruiken. Je wilt een team samenstellen met diverse vaardigheden om verschillende situaties te kunnen overwinnen. Eenmaal gekozen, ga je op missie naar één van de negen eilanden, die zeer divers zijn en elk een verscheidenheid aan leuke missies bevatten. De tekenfilmachtige graphics zien er verzorgd uit en alles is goed geanimeerd. De muziek valt eigenlijk niet op, maar dat is juist positief voor deze game. Bij het nadenken over je acties wil je niet afgeleid worden door muziek. Als je echter bewust luistert naar de verschillende deuntjes, zal je merken dat er niets mis mee is. Het past goed bij de sfeer van de game. Ook leuk is dat de replaywaarde van het spel hoog is. Je kunt missies opnieuw spelen, maar dan met een totaal ander team, en je kunt proberen zoveel mogelijk ‘badges’ vrij te spelen. Deze badges verdien je door bepaalde doelen te behalen, zoals bijvoorbeeld 100 keer een dode vijand verbergen. Het behalen van badges helpt je ook om nog een verrassing vrij te spelen.

Wat betreft de zijmissies voor elk speelbaar personage, daar zijn we minder enthousiast over. De game heeft een centrale HUB in de vorm van een piratenschip. Van hieruit kun je bepalen welke opdrachten je wilt aangaan, je kan hier je personages upgraden en hier zijn de zijmissies beschikbaar genaamd ‘Crew Tales’. Hier valt weinig plezier aan te beleven, want deze missies vinden allemaal plaats op het schip en bestaan voornamelijk uit het heen en weer rennen van punt A naar punt B, enzovoort, om vervolgens op een eenvoudige cutscene uit te lopen. Het verhaal dat rond het betreffende personage wordt verteld, voegt weinig toe aan de game zelf. Zo draait bijvoorbeeld één verhaal om een groep skeletten die enigszins somber zijn. Je moet ze dan de zee in schieten of gedichten laten maken om ze vrolijker te maken; het komt uiteindelijk vooral neer op onnodige opvulling. Een ander tegenvallend aspect zijn de laadtijden. Die zijn vrij lang op de PlayStation 5, zelfs bij het inladen van quick saves.

Alleen geschikt voor pc?

Gewoonlijk horen dit soort games meer thuis op een pc dan op consoles. Er zijn namelijk zoveel mogelijkheden dat ze gemakkelijker te besturen zijn met een toetsenbord en muis, dan met een controller. Toch slaagt Mimimi Games erin om dit goed te vertalen. Alles werkt intuïtief en als je toch problemen ondervindt, kun je zelf bepalen welke actie je aan welke knop wilt toewijzen. Dit geldt ook voor de moeilijkheidsgraad. Je kunt deze volledig aanpassen op je eigen niveau. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen hoe snel vijanden je opmerken, of je de ‘quick save’-optie wilt gebruiken, hoe vaak je per level deze functie mag gebruiken, en nog veel meer van dergelijke aanpassingen. De ontwikkelaar levert puik werk in het zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken van de game, waardoor echt iedereen van Shadow Gambit kan genieten.

Meerdere platforms, zelfde ervaring

We hebben Shadow Gambit: The Cursed Crew op de PlayStation 5 en pc gespeeld. Grafisch gezien zijn er geen duidelijke verschillen tussen de twee versies. Op de PS5 kun je kiezen tussen een grafische modus (4K met 30fps) en een performance modus (1440p en 60fps) en deze draaien beide zonder merkbare problemen. Omdat Shadow Gambit geen snelle actie bevat, raden we aan om in de grafische modus te spelen. Hierbij krijg je de scherpste graphics te zien en 30fps is voldoende voor de langzame gameplay van het spel. De pc-versie kan, afhankelijk van je hardware, hogere framerates bereiken, maar dit is niet echt noodzakelijk. Je kunt dus ook genieten van Shadow Gambit met een niet al te krachtige pc, aangezien 30fps prima is. Mocht je een handheld pc hebben, dan kan je ook nog aardig van het spel genieten. Wij speelden op de ASUS ROG Ally en behaalde gemakkelijk de 30fps. Het enige nadeel van een handheld pc is dat het kleine scherm niet erg overzichtelijk is wanneer je uitzoomt met de camera. Dit is dus niet ideaal, maar zeker niet onspeelbaar.

Gespeeld op: PlayStation 5 en pc.

Ook beschikbaar voor: PlayStation 4, Xbox One en Xbox Series X|S.