Preview | Shadow Gambit: The Cursed Crew – Als je een liefhebber bent van strategische en/of tactische games, dan heb je waarschijnlijk wel van Mimimi Games gehoord. Deze Duitse ontwikkelaar heeft na wat mobiele titels en hun eerste console/pc-game The Last Tinker, nog maar twee andere games gemaakt die op spelcomputers te spelen zijn, namelijk Shadow Tactics: Blades of the Shogun en Desperados III. Deze twee titels zijn de eerder genoemde tactische games en die beide wisten veel indruk te maken. Nu is het team bezig met Shadow Gambit: The Cursed Crew. Dit is een nieuwe IP, maar deze behoort eveneens het genre toe waar ze sterk in zijn. Wij werden uitgenodigd om achter de schermen alvast een kijkje te nemen en meer informatie te vergaren over de nieuwste titel van Mimimi Games.

Geen idee?

Voor degenen die niet bekend zijn met de laatste twee games die Mimimi Games gemaakt heeft en dus niet weten wat ze van Shadow Gambit mogen verwachten: het gaat om een tactisch spel dat in realtime wordt gespeeld. Je bestuurt een groepje hoofdrolspelers die ieder zijn of haar eigen vaardigheden heeft. Ieder lid van je team geef je per beurt een bepaalde opdracht en die worden aan het einde van je beurt uitgevoerd. Het is de bedoeling om als team samen te werken, om zo verschillende situaties tijdens je avontuur tot een goed einde te brengen. Voor Shadow Gambit is een piratenthema gekozen, waarin je op zoek gaat naar een verborgen schat.

Totale vrijheid

Shadow Gambit: The Cursed Crew mag dan wel in hetzelfde genre thuishoren als de twee eerdere titels van de Duitse ontwikkelaar, het is duidelijk dat het qua sfeer en setting over een hele andere boeg gegooid wordt. Shadow Tactics: Blades of the Shogun en Desperados III hadden een realistische setting en daar is in het nieuwste project van Mimimi Games geen sprake van. De Duitse ontwikkelaar heeft hiervoor gekozen, zodat zij een game kunnen maken zonder zich druk te hoeven maken of dit in het echte leven wel mogelijk is of niet. Dit geeft het team de totale vrijheid om te doen wat ze willen. Dit is ze zo goed bevallen dat ze besloten hebben om ook de speler veel vrijheid te geven. Dit heeft als gevolg dat de game zo toegankelijk mogelijk is, zodat een grotere groep gamers aangesproken kan worden.

Dat Shadow Gambit heel toegankelijk is, zal niet ten koste gaan van de diehards fans van het genre en het wil ook niet zeggen dat de game gemakkelijk is. Voorheen waren de missies in de games van deze ontwikkelaar vrij lineair, maar nu kan de speler geheel zijn eigen route bepalen. Daar komt ook nog eens bij dat je alle situaties die je tegenkomt op verschillende manieren kunt aanpakken. Je wordt niet meer subtiel gepusht om voor een bepaalde tactiek te kiezen. Zo kan je ongezien je vijanden uitschakelen of zelfs compleet vermijden. Wil je liever wat agressiever te werk gaan, dan kan dat ook. Je hebt duidelijk veel meer keuze dan in de voorgaande titels van Mimimi Games en dat juichen we toe.

De keuze is reuze

Qua speelbare personages is er ook de nodige variatie: er zijn er acht in totaal en ieder heeft zijn/haar eigen speciale vaardigheden. Met elke missie mag je zelf bepalen wie je meeneemt, maar het aantal zal hoofdzakelijk bij drie per missie blijven. Wie de helden zijn en wat voor vaardigheden zij hebben, wordt in de komende tijd bekendgemaakt. Wat je onder andere kunt verwachten is het manipuleren van tijd. Je beschikt ook over een schip en deze dient als HUB-wereld. Hier bepaal je niet alleen welke missie je wilt doen en wie je daarvoor zal kiezen, je kan hier bijvoorbeeld ook met je teamgenoten praten. Dit wordt zelfs vergezeld van dialoogopties, waardoor de HUB-wereld een RPG-achtig karakter krijgt. Hier kom je dan ook meer te weten over je teamgenoten en je kan zelfs speciale missies spelen die met de achtergrond van je teamgenoten te maken hebben.

Aangezien Mimimi Games geen grote ontwikkelaar is en zij voor het eerst hun game zelf uitgeven, kan er niet met geld over de balk gesmeten worden. Ze moeten dus slim omgaan met het budget, terwijl ze toch een titel van enige statuur willen neerzetten. Een van de manieren om kosten te drukken zijn de graphics, waarbij er voor een meer cartoony stijl is gekozen. Realistische graphics vragen om meer tijd – en dus geld – en de Duitse ontwikkelaar wilde dat liever steken in dingen die de gameplay leuker zouden maken. Dit wil niet zeggen dat Shadow Gambit er grafisch niet uitziet, want vooralsnog ziet de game er zeker niet verkeerd uit. Een andere reden om slim om te gaan met het budget voor de game, hoor je niet vaak van andere ontwikkelaars, dus daar mag Mimimi Games zeker om gecomplimenteerd worden. Zij willen namelijk dat al het personeel goed betaald krijgt. De Duitse ontwikkelaar wil dus niet alleen maar een leuke en succesvolle game maken, ook dragen ze zorg voor hun mensen.

Voorlopige conclusie

De eerste kennismaking met Shadow Gambit: The Cursed Crew maakt ons erg enthousiast. De Duitse ontwikkelaar gebruikt de ervaring die ze op hebben gedaan met Shadow Tactics en Desperados III en bouwen daar op voort met hun nieuwste titel. Doordat er nu gebruik wordt gemaakt van een fantasy setting, kan Mimimi Games helemaal losgaan qua vaardigheden van personages en het level design. Hier lijkt dan ook de grootste kracht van Shadow Gambit te liggen. Dat de game toegankelijker is dan eerdere games van deze ontwikkelaar zou kunnen betekenen dat ze een groter publiek aan kunnen spreken. Dit is zeker geen slecht idee, want tactische games zijn vrij niche. Shadow Gambit lijkt dan ook de ideale instapgame te worden voor het genre, waar ook diehards van kunnen genieten.