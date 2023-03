Na de onthulling van Shadow Gambit: The Cursed Crew is het even stil geweest rondom deze titel. De game laat nu weer van zich horen door middel van een nieuwe trailer.

De video introduceert de verschillende speelbare personages. Tevens worden er een aantal van hun speciale vaardigheden getoond. Zo kan Gaelle Le Bries een kanon gebruiken om andere personages mee te lanceren en is Teresa La Ceiga een sluipschutter.

De nieuwe trailer van Shadow Gambit: The Cursed Crew kan je hieronder zien.