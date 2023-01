Een van de minder bevolkte genres in de gamesindustrie is real-time tactics. Mimimi Games heeft met hun twee laatste titels – Shadow Tactics en Desperados III – bewezen dat zij dit type games goed in de vingers hebben. De Duitse ontwikkelaar is nu bezig met een nieuwe titel, dat wederom een real-time tactics spel is.

De game waar het om gaat is Shadow Gambit: The Cursed Crew. Deze titel valt in hetzelfde genre als de laatste twee titels van Mimimi Games, maar het nieuwste project van de Duitse ontwikkelaar heeft wel degelijk zijn eigen identiteit. Dit komt doordat er nu is gekozen voor een fantasy setting. Dit zorgt er voor dat de ontwikkelaar veel meer vrijheid heeft gekregen met wat er mogelijk is in het spel.

Shadow Gambit: The Cursed Crew staat gepland voor dit jaar en zal uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series consoles en pc. Er zijn voor nu een tweetal video’s beschikbaar. De eerste is een cinematische onthullingstrailer en de tweede laat gameplay van het nieuwste spel van Mimimi Games zien. Beide check je hieronder en verwacht op korte termijn een preview.