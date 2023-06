Preview | Shadow Gambit: The Cursed Crew – Na het maken van twee real-time tactische stealth-games met een realistische setting, vond Mimimi Games het tijd om het met hun volgende project over een andere boeg te gooien. Er werd niet veranderd van genre, maar wel werd het realistische karakter ingeruild voor een fantasy setting. Zo kan er toch op safe worden gespeeld, terwijl de Duitse ontwikkelaar meer vrijheid kreeg wat betreft de mogelijkheden. Dat er niet voor een ander genre is gekozen, is een bewuste keuze geweest. Shadow Gambit is namelijk de eerste titel die Mimimi Games zelf uitgeeft. De ontwikkelaar moet zich nu dus ook druk maken over alle rompslomp die het uitgeven van een nieuwe titel met zich meebrengt, naast het maken van een goede game natuurlijk. Wij konden al vroegtijdig bekijken of deze extra werkzaamheden niet ten koste zullen gaan van de game zelf.

Aan de slag

Voordat Shadow Gambit: The Cursed Crew werd aangekondigd, mochten wij al een presentatie van het spel bijwonen. Deze liet een positieve indruk op ons achter. Nu kregen we van Mimimi Games de mogelijkheid om zelf met de stealth strategy-titel op de pc aan de slag te gaan, om zelf te ondervinden of het spel in de smaak valt. Hiervoor kregen we een pre-betaversie om te spelen, waarin we het eerste hoofdstuk konden ervaren, dat plaatsvond op twee verschillende eilanden. We kregen daarbij de beschikking over vijf speelbare personages – waar er acht in de volledige versie zullen zitten – en de totale speelduur van de preview was ongeveer 6 uur.

Op zoek naar de schat

In Shadow Gambit: The Cursed Crew volg je een team van piraten dat op zoek gaat naar de mysterieuze schat van Kapitein Mordechai. Het bereiken van je doel wordt alleen bemoeilijkt door ‘The Inquisition of the Burning Maiden’. Door gebruik te maken van slimme tactieken en de speciale vaardigheden van je team, moet het mogelijk zijn om uiteindelijk schathemeltje rijk te worden. De actie wordt vanuit een schuin bovenaanzicht getoond en je hebt per missie de controle over maximaal drie personages. Je kunt ze allemaal tegelijkertijd besturen of per individu. Als je tegelijk gebruik wilt maken van de vaardigheden van meerdere personages, is er een optie om de tijd stil te zetten en per personage aan te geven waar je naartoe wilt en wat je wilt dat ze doen. Zodra je de tijd weer start, zullen ze allemaal tegelijkertijd de opgegeven opdrachten uitvoeren. Dit alles is vrij gemakkelijk uit te voeren, dus de besturing staat het speelplezier niet in de weg.

De levels die we mochten spelen waren voornamelijk bedoeld om de speler bekend te maken met wat Shadow Gambit: The Cursed Crew te bieden heeft. We kregen zo een duidelijk beeld van de mechanismen waarmee we te maken zouden krijgen en leerden de speciale vaardigheden van de verschillende personages kennen. Er waren ook enkele extra missies beschikbaar waarbij we onze eigen weg moest vinden. Voor alle missies die we speelden, was duidelijk dat het spel qua gameplay al goed in elkaar zit. De game speelt soepel, je hebt veel mogelijkheden om de verschillende situaties aan te pakken en Shadow Gambit ziet er ook heel behoorlijk uit. Verwacht geen baanbrekende graphics, maar de cartoonachtige graphics zijn gedetailleerd en alles is goed geanimeerd. Het is zeker geen straf om naar de game te kijken.

Fantastische fantasie?

Mimimi Games heeft nu voor een fantasy setting gekozen, zodat zij veel meer vrijheid hadden met wat mogelijk is in de game. Dit kwam in de vroege versie die wij speelden niet echt goed naar voren. De vaardigheden van de piraten waarmee wij mochten spelen waren leuk, maar leken op vaardigheden uit de andere twee games in hetzelfde genre die de Duitse ontwikkelaar heeft gemaakt. De levels zelf laten ook niet zien dat er optimaal gebruik is gemaakt van het fantasy thema. Het is allemaal zeker niet slecht, maar we kregen niet het idee dat de ontwikkelaar nu echt meer met de game heeft gedaan dan met hun vorige titels. Toegegeven, die waren allesbehalve slecht, maar we hopen wel dat er later in de game veel meer wordt ingezet op de fantasy setting en dat het spel zich meer onderscheidt van de vorige titels van Mimimi Games. Je krijgt nu toch een beetje een ‘meer van hetzelfde’-gevoel.

Wat de pre-betaversie van Shadow Gambit wel nu al duidelijk maakte is dat Mimimi Games veel werk heeft gemaakt om de game zo toegankelijk mogelijk te houden, om zo een brede groep aan te spreken. Tactische stealthgames zijn niet voor iedereen weggelegd, maar nu kan je het jezelf zo moeilijk of gemakkelijk maken als je zelf wilt. Zo zijn er nu verschillende moeilijkheidsgraden en je kunt bijvoorbeeld aanpassen hoe vaak je de mogelijkheid hebt om tijdens de missie te kunnen saven – wat je nu met één knopdruk kunt doen – of kiezen om hier helemaal geen gebruik van te maken. Als je een nieuw personage toevoegt aan je crew, dan zijn er tutorialmissies te spelen die je bekend maken met de speciale vaardigheden van het desbetreffende figuur en je kunt aanpassen hoe snel vijanden je opmerken. Zo maakt het dus niet uit of je nieuw bent in het genre of een echte diehard, Shadow Gambit: The Cursed Crew is altijd aan te passen op jouw skills.

Goed voor elkaar

Zoals we al hebben vermeld, speelden we een pre-betaversie van Shadow Gambit. Dit betekent doorgaans dat je rekening moet houden met dat er nog aardig wat zaken niet optimaal zijn uitgewerkt. Desondanks zit Shadow Gambit al goed in elkaar in deze fase. De game verschijnt in augustus, dus de ontwikkelaar heeft nog even de tijd, maar technisch is het al in orde. De framerate is volledig stabiel, de graphics zien er scherp en verzorgd uit en er is geen enkele bug of glitch te bespeuren. Het enige probleem waar we tegenaan liepen, was een eenmalige crash. Het lijkt er dus op dat Shadow Gambit: The Cursed Crew bij de lancering al tot in de puntjes zal zijn uitgewerkt, iets wat vandaag de dag niet altijd het geval is bij pc-games.

Voorlopige conclusie

Mimimi Games heeft met Shadow Tactics: Blades of the Shogun en Desperados III al laten zien dat ze weten hoe ze een goede tactische stealthgame moeten maken. Het lijkt er nu al op dat dit met Shadow Gambit: The Cursed Crew niet anders zal zijn, ondanks de extra uitdaging voor de Duitse ontwikkelaar om nu ook het uitgeven van het spel op zich te nemen. De gameplay zit al goed in elkaar en de pre-betaversie die we hebben gespeeld, ziet er verrassend ‘af’ uit. We vragen ons wel af of Shadow Gambit zich voldoende onderscheidt van eerdere games van Mimimi Games en of er optimaal gebruik is gemaakt van de fantasy setting. Binnenkort kun je ook zelf ontdekken of Shadow Gambit je bevalt, tenminste als je een pc hebt. Tijdens Steam Next Fest: June 2023 Edition zal er namelijk een demo beschikbaar worden gesteld.