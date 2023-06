Er komen niet veel games in het tactische stealth-genre uit, maar binnenkort kun je weer aan de slag met een nieuwe titel. Mimimi Games heeft namelijk bekendgemaakt wanneer Shadow Gambit: The Cursed Crew uitkomt.

Shadow Gambit: The Cursed Crew werd begin dit jaar aangekondigd en in onze preview heb je kunnen lezen wat onze voorlopige conclusie was. Het duurt niet lang meer voordat je zelf een oordeel kunt vellen, want op 17 augustus 2023 wordt de game uitgebracht. Je kunt ook al eerder met de game aan de slag, want tijdens Steam Game Fest – dat plaatsvindt tussen 19 en 26 juni – zal er een demo beschikbaar worden gesteld.

Er is ook een nieuwe trailer vrijgegeven ter viering van de bekendmaking van de releasedatum voor Shadow Gambit: The Cursed Crew. Deze check je hieronder.