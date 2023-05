In Shadow Gambit: The Cursed Crew mag je een vervloekte piratenbende op strategische wijze door een uiterst sfeervolle wereld loodsen. Om het in-game universum alvast een beetje te verkennen, lost ontwikkelaar Mimimi Games nu een reeks video’s, die elke omgeving onder een keurige schijnwerper plaatsen.

De eerste zogenaamde ‘Island Spotlight’ onthult de mysterieuze ‘Iron Bay’, waar vast heel wat te beleven zal zijn. Wat precies? Dat kom je later dit jaar te weten wanneer Shadow Gambit: The Cursed Crew je pc, PlayStation 5 of Xbox Series X|S binnen zeilt. De onderstaande video geeft alvast een voorproefje.