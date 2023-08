Shadow Gambit: The Cursed Crew staat gepland voor 17 augustus 2023. Er lijkt nu niets meer in de weg te staan om deze datum ook daadwerkelijk te halen, want de game is nu goud gegaan.

Nu Shadow Gambit: The Cursed Crew is afgerond, heeft Mimimi Games meer informatie over het spel bekendgemaakt. Er zullen twee verschillende edities beschikbaar worden gesteld: de standaardeditie en de ‘Support Edition’. De standaardversie kost €39,99 en bevat alleen de game zelf. De Support Edition bevat het spel, de soundtrack van de game, plus een artbook en strategy guide. Dit zijn allemaal digitale extra’s. Deze versie kost €49,99.

De soundtrack, artbook en strategy guide zullen ook los te koop worden aangeboden. De soundtrack kost €9,99. Voor het artbook en de strategy guide zal je €4,99 moeten neerleggen.