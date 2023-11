Het is alweer even geleden dat we South Park nog in het videogamelandschap mochten verwelkomen. Volgend jaar komt daar echter verandering in met South Park: Snow Day! Naast de wintersetting belooft deze titel ook vernieuwend uit de hoek te komen op vlak van gameplay. Snow Day! laat je namelijk samen met drie vrienden avonturen in coöp beleven.

De onderstaande trailer toont alvast de nodige gameplay, kwestie van je warm – of in dit geval: lekker koud – te maken voor het spel. Laat ons in het commentaarvak weten wat je ervan vindt.