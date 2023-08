Tijdens de THQ Nordic showcase gisterenavond heeft de uitgever aangekondigd dat er gewerkt wordt aan een nieuwe South Park-game: South Park: Snow Day. Deze game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, en moet in 2024 uitkomen.

Question is de ontwikkelaar van deze titel en hieronder hebben we de eerste trailer én een zeer korte, eerste omschrijving van de game. Check de trailer zeker even om een goede, vroege indruk van de titel te krijgen.

“Join Cartman, Stan, Kyle and Kenny, in three-dimensional glory, to celebrate the most magical day in any young child’s life—a snow day! Grab up to three friends and battle your way through the snow-piled streets of South Park on a quest to save the world and enjoy a day without school.”