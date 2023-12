Het is alweer een flinke tijd geleden dat we een nieuwe South Park-game hebben mogen verwelkomen, maar er zit er een in de pijplijn: South Park: Snow Day!. Deze game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Uitgever THQ Nordic heeft nu aangekondigd dat de game op 26 maart 2024 zal verschijnen. De game kent een schappelijke prijs, want de standaard editie zal € 29,99 kosten. De Digital Deluxe Edition kost € 49,99.

Ben je een enorm liefhebber van South Park? Dan kan je ook nog de Collector’s Edition aanschaffen. Die kost € 219,99 en bevat naast de game de Season Pass, alsook wat andere extra’s die in de onderstaande trailer getoond worden.

Om de aankondiging van de releasedatum wat kracht bij te zetten, is er ook een nieuwe trailer uitgebracht van de game. Check het hieronder.