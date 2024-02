Tijdens de Nintendo Direct Partner Showcase kwamen ook de grofgebekte kinderen uit het dorpje South Park voorbij. South Park: Snow Day! is een coöp third-person actiegame waarin jij de ‘new kid’ bent in het dorp en jij je aansluit bij Cartman, Kyle en Stan om het op te nemen tegen vijanden die, zoals te zien is in de trailer, bestaan uit onder andere de elven van de Kerstman.

Een simpel concept wat, mits goed uitgewerkt, het nodige plezier kan opleven. South Park: Snow Day! heeft wat dat betreft aardige schoenen om te vullen gezien The Stick of Truth en The Fractured But Whole sterke titels waren die de serie goed naar een game wisten te vertolken.

South Park: Snow Day! verschijnt op 26 maart voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.