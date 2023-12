De games van 2024 | South Park: Snow Day! – In 1997 brachten Trey Parker en Matt Stone de animatieserie South Park op de televisie. In de jaren die volgden groeide de serie – die bekendstaat om zijn donkere humor, grove taalgebruik en satirische kijk op alledaagse onderwerpen en bekende personen – uit tot een gigantisch succes. Game-adaptaties konden natuurlijk niet uitblijven en zodoende zijn al diverse South Park-games op de markt gebracht. Vooral de laatste twee consolereleases van Ubisoft zijn bekend: The Stick of Truth en The Fractured But Whole. Zo’n zeven jaar na de laatstgenoemde release kunnen we in 2024 weer een nieuwe game verwachten. South Park: Snow Day! gooit het daarbij over een andere boeg.

South Park: Snow Day! – Voor South Park: Snow Day! heeft uitgever THQ Nordic het stokje overgenomen van Ubisoft. Ontwikkelaar Question is op het project gezet, in samenwerking met South Park Digital Studios. Niet alleen de ontwikkelaar en uitgever zijn anders, want Question heeft ook voor een ander genre gekozen. Daar waar de vorige twee games van Ubisoft 2D-role-playing-games waren, is South Park: Snow Day! een 3D-actiegame. In het nieuwe deel wordt het bekende dorpje geteisterd door een sneeuwstorm. Het gevolg? IJsvrij! Scholen zijn dicht en de chaos in South Park is groot. Cartman, Stan, Kenny, Kyle en jij – de speler – gaan de strijd met andere groepen aan en moeten de boel zien te redden.

In South Park: Snow Day! creëer je net als in de vorige games je eigen personage. Gaandeweg kun je cosmetische items vrijspelen, dus we vermoeden dat je tal van mogelijkheden krijgt om jouw karakter vorm te geven. In de game ga je samen met de bekende personages op avontuur. Daarbij ligt deze keer een grote focus op coöp, want je kunt de game met drie vrienden of willekeurige anderen samen spelen. Speel je liever in je eentje? Ook dat is geen probleem, want dan zullen de andere personages bestuurd worden door bots. Je kunt gezamenlijk aanvallen coördineren en Question belooft mêlee- en afstandswapens, upgrades, speciale vaardigheden, baasgevechten en meer. Actie is gegarandeerd, denken we zo.

Voorlopige verwachting: De vorige twee South Park-games van Ubisoft vielen bij veel mensen goed in de smaak. En dus nemen THQ Nordic en Question wel een gok door van South Park: Snow Day! geen 2D-RPG, maar een 3D-actiegame te maken. Deze verandering in genre zorgt weliswaar voor sceptische blikken, maar het kan ook juist een frisse wind betekenen. Veel zal afhangen van hoe boeiend de gameplay is en blijft, en of het coöpaspect lekker uit de verf komt. We hebben echter nog te weinig gezien om daarover te kunnen oordelen. Met de humor, stijl en andere typische South Park-elementen zal het ongetwijfeld goed zitten. Tel daar de zeer schappelijke adviesprijs van € 30,- bij op en we kunnen niet anders dan benieuwd zijn naar South Park: Snow Day!.