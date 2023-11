Natuurlijk zijn er heel wat games die een bepaalde niche vullen en waar een publiek voor is. Zo ook voor Winning Post 10 2024, een paardenracegame. De game is de geüpdatete versie van Winning Post 10, die eerder dit jaar verscheen voor de Nintendo Switch.

Voorlopig ziet het er naar uit dat de game alleen in Japan zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en pc. Of de game na 28 maart 2024, wanneer deze in het land van de rijzende zon verschijnt, ook naar het Westen zal komen weten we nog niet.

Mocht je de game te zijner tijd heel graag willen spelen, is er online ongetwijfeld een manier voor aanschaf. Benieuwd? Bekijk hieronder de trailer mocht je de game in actie willen zien.