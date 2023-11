We hebben er toch wel lang op moeten wachten, maar het lijkt erop dat Dragon Ball FighterZ dan uiteindelijk toch rollback netcode ondersteuning zal ontvangen. Enfin, nog niet helemaal: er komt namelijk eerst een publieke beta om het systeem uit te testen.

In de onderstaande video kondigt producer Tomoko Hiroki aan dat er van 30 november tot 1 december een open beta zal plaatsvinden om de rollback netcode functie te testen. Deze zal plaatsvinden op pc (via Steam) en iedereen met de game kan hieraan deelnemen.

Het is de bedoeling dat rollback netcode in de toekomst uiteraard ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S zal komen (wanneer die versies uiteindelijk uitkomen), enkel deze beta is exclusief voor pc.