Dragon Ball gaat intussen al een tijdje mee, maar het ziet er niet naar uit dat de populariteit van de franchise snel zal dalen. Dit wordt nu nog eens bewezen dankzij de verkoopcijfers van twee Dragon Ball games: Dragon Ball FighterZ en Dragon Ball Xenoverse 2 hebben namelijk een nieuwe mijlpaal bereikt.

Via het officiële Twitter account van de Dragon Ball games, leren we namelijk dat beide games meer dan acht miljoen exemplaren hebben verkocht. Xenoverse 2 stamt intussen uit 2016 en FighterZ uit 2017, maar de games kregen in de jaren na de release wel een erg actieve ondersteuning.

Beide games krijgen exclusieve in-game events om deze mijlpaal te vieren, dus bij dezen hebben we weer een reden om deze toppers opnieuw op te starten. Xenoverse 2 voegt een nieuw baasgevecht aan de game toe en FighterZ laat je vanaf nu tot aan 16 december alle DLC-personages gratis uitproberen. Dit zal echter in verschillende fases gebeuren, dus je zal niet direct toegang krijgen tot alle personages tegelijk.