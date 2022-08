Dragon Ball FighterZ is echt een geweldige game die zelfs nu, inmiddels vier jaar later, nog steeds indruk maakt. Het competitieve aspect is echter nooit goed van de grond gekomen en dat heeft onder meer met het ontbreken van rollback netcode te maken. Sterker nog, de game kon daardoor niet eens mee doen tijdens EVO Online in 2021. Fans vragen al jaren om deze feature en het lijkt erop dat er eindelijk wordt geluisterd.

Tijdens het recente EVO 2022 lieten uitgever Bandai Namco en ontwikkelaar Arc System Works weten dat Dragon Ball FighterZ een current-gen upgrade krijgt inclusief de toevoeging van rollback netcode, die ook in de pc-versie zal worden geïmplementeerd. Dit moet voor een betere en soepelere verbinding zorgen, wat bij competitieve vechtgames natuurlijk erg belangrijk is. Het is nog niet bekend wanneer de game voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S wordt uitgebracht. Wel wordt een gratis upgrade voor bezitters van de PS4- en Xbox One-versie beloofd.

Overigens heeft Arc System Works eerder al rollback netcode aan Persona 4 Arena Ultimax toegevoegd.