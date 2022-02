Zo’n vier jaar na de oorspronkelijke release blijft Dragon Ball FighterZ nog steeds nieuwe content ontvangen. Het uitgebreide Dragon Ball universum heeft dan ook heel wat personages te bieden, dus ontwikkelaar Arc System Works blijft verder werken aan hun queeste om zoveel mogelijk personages in de game te droppen. De volgende in de lange rij is Android 21 (dit keer met labjas), die nu een eigen trailer krijgt. Let op: dit is niet Android 21, maar een nieuw personage dat een geheel eigen moveset zal krijgen.

Officiële informatie over het bestaan van een vierde seizoen is er (momenteel nog) niet, dus wie weet is het einde van de talloze DLC dan eindelijk nabij. Wat de toekomst van deze fighter zal brengen is dus onduidelijk, maar wat we wel zeker weten is dat Android 21 (Lab Coat) op 24 februari verschijnt. Bekijk hieronder een trailer.