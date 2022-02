Dragon Ball Z fans – of gewoon liefhebbers van het betere knokspel – met een ietwat degelijke pc in hun bezit spitsen best even de oren. De uitstekende fighting game Dragon Ball FighterZ is vanaf vandaag namelijk beschikbaar via PC Game Pass.

Met een basisrooster van 24 vechtersbazen, een handvol modi en even flitsende als diepgaande gameplay is dit zeker het uitproberen waard. In 2018 waren ook wij behoorlijk lyrisch over Dragon Ball FighterZ. Geïnteresseerden kunnen die review hier nog eens doornemen.