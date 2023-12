De games van 2024 | Pacific Drive – Liefhebbers van survival-games hebben tegenwoordig meer dan genoeg keuze, want er worden regelmatig nieuwe titels in dit genre uitgebracht. Aangezien het aanbod steeds groter wordt, is het voor ontwikkelaars steeds moeilijker om nog een beetje origineel uit de hoek te komen. In deze games moet je namelijk zien te overleven met een beperkt aantal middelen, en door de omgeving af te struinen naar hulpmiddelen kun je je overlevingskans vergroten. Ironwood Studios voegt met Pacific Drive iets toe aan de bekende formule. In de game is het namelijk niet alleen het hoofdpersonage dat je in conditie moet zien te houden…

Pacific Drive – In Pacific Drive ga je terug in de tijd, specifiek naar het jaar 1955. Je belandt in de ‘Olympic Exclusion Zone’, een gebied waar geheime technieken werden getest. Helaas liepen deze experimenten fout af, waardoor het hele gebied nu is afgezet. Je ontdekt al snel wat deze geheime tests hebben veroorzaakt en het is aan jou om te overleven en te ontsnappen uit dit levensgevaarlijke gebied. Het enige middel dat je tot je beschikking hebt om te kunnen vluchten en wat je tevens als wapen kunt gebruiken, is je auto. Het is dus zaak om niet alleen goed te zorgen voor het hoofdpersonage, maar ook om je vierwieler in topconditie te houden.

Om ervoor te zorgen dat beide in goede staat blijven, moet je de omgeving verkennen om middelen te vinden die je kunt gebruiken om te overleven. Het gebied is vrij groot, dus je zult je vierwieler vaak moeten inzetten. Vanwege de vele gevaren in ‘The Zone’, is dit natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je auto is echter niet alleen handig om van A naar B te komen; je kunt je bolide zoals gezegd ook gebruiken als wapen. In het afgesloten gebied kun je verschillende goederen en items vinden waarmee je je auto kunt uitbouwen tot een ware ‘vehicle of death & destruction’. Dit kun je doen in de verschillende schuurtjes die het gebied rijk is.

Voorlopige verwachting: Pacific Drive belooft je net een andere ervaring voor te schotelen dan andere survival-games en het ziet er naar uit dat Ironwood Studios hier in zal slagen. De toevoeging van de zorg voor de conditie van je auto, naast het hoofdpersonage, lijkt extra spanning met zich mee te brengen. Ook lijkt het volledig kunnen uitbouwen van je gemotoriseerde vierwieler een extra impuls te geven om de omgeving van top tot teen te verkennen. Zo kun je immers zoveel mogelijk middelen vinden die je kunnen helpen om je wagen te transformeren naar een ware moordmachine. De ontwikkelaar heeft bovendien extra tijd gekregen om de game in de best mogelijke staat uit te brengen, dus we zijn dan ook zeer enthousiast over deze titel.