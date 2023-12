Eerder dit jaar werd al duidelijk dat de game Pacific Drive pas in 2024 zou verschijnen, maar nu weten we ook wanneer. Op 22 februari 2024 zal de game van ontwikkelaar Ironwood Studios en uitgever Kepler Interactive op de markt verschijnen, en zoals je hier al kon terugvinden zal de game ook over een fysieke editie beschikken.

De game waarin je met je wagen het land doorkruist en moet zien te overleven, zal verschijnen voor de PlayStation 5 en pc. Mocht de beschrijving van de game je enigszins interesseren, dan kan je hieronder de release date trailer nog eens bekijken.