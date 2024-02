Het kost tegenwoordig toch wat moeite om met een originele game op de proppen te komen, maar ontwikkelaar Ironwood Studios lijkt met Pacific Drive wel iets bijzonders in handen te hebben. Pacific Drive is een survival game, maar draait voor het overgrote deel om overleven in jouw auto terwijl er om jou heen allerlei bovennatuurlijke dingen gebeuren.

Wat als een rustig ritje door het Pacifische noord westen begint loopt al snel uit tot een missie om te overleven. Je bevindt je in de Olympic Exclusion Zone, een mysterieus gebied waar allerlei bovennatuurlijke taferelen je om de oren vliegen. Upgrade jouw wagen, blijf het gaspedaal te allen tijde ingedrukt houden en ontrafel de mysteries van de Olympic Exclusion Zone.

Ter ere van de release van Pacific Drive is er vanzelfsprekend ook een launch trailer vrijgegeven. Verwacht onze review van de game ergens in de loop van volgende week.