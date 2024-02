Pacific Drive werd in september 2022 aangekondigd en probeert zijn eigen, unieke draai te geven aan het survival-genre. In Pacific Drive draait het namelijk niet alleen om het in leven houden van je personage, maar ook je trouwe voertuig. Deze moet goed onderhouden worden wil je de ruwe omgevingen van de Olympic Exclusion Zone kunnen overleven.

Hoe deze post-apocalyptische setting tot leven is gekomen, wordt in deze video een stuk duidelijker. Hierin komen een aantal leden van het team aan het woord en ze leggen uit hoe deze setting van begin tot eind tot stand is gekomen. We krijgen onder meer gameplay te zien, maar ook concept art van de vroege ontwerpfases en meer.

Onze review van Pacific Drive mag je binnenkort verwachten.