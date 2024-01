Heb je wel interesse in Pacific Drive, maar ben je er nog niet helemaal over uit of de game wel echt iets voor jou is? Dan kan een nieuwe video je mogelijk uitkomst bieden. Deze toont namelijk wat je van de gameplay kunt verwachten.

Pacific Drive is een adventure survival game waarin je niet alleen jezelf in conditie moet houden, maar ook je auto. Je vierwieler heb je namelijk nodig om uit ‘The Zone’ te kunnen ontsnappen. Hoe de gameplay in elkaar steekt check je in de onderstaande video.